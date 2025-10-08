Rabiot: "Non credo Allegri cerchi rivincite. Al Milan un progetto triennale per tornare ai vertici"

Chi meglio di Adrien Rabiot conosce Massimiliano Allegri? Sicuramente non in tanti. Il centrocampista francese ha elogiato il tecnico del Milan nella sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, spiegando il perché lo ha voluto in rossonero: "Sa che posso trasmettere la mia esperienza ai più giovani, impegnandomi al massimo in allenamento come in partita, sempre con la voglia di vincere. E lo stesso possono fare altri giocatori di riferimento come il capitano Maignan e Modric".

Ora è più determinato rispetto a quando era alla Juventus?

"È sempre stato molto determinato. È un vincente. Ha sempre fame di vittorie e tanta passione. Questo mi piace, perché anche io sono così. Non credo cerchi rivincite, perché è un allenatore che ha vinto molto ed è rispettato nel mondo del calcio. Penso abbia voglia di mostrare che ha la possibilità di portare una squadra alla vittoria. E se il Milan l'ha preso è perché sanno che può fare grandi cose".

Per lei è stato un sacrificio rinunciare alla Champions?

"Ci ho riflettuto. La scorsa stagione ho dato tutto per riportare il Marsiglia in Champions League con l'idea di giocarla. Avrei potuto firmare in vari club che la disputano, ma il Milan è un club mitico con grandi ambizioni. Allegri sta costruendo un progetto triennale per tornare ai vertici, con la priorità di tornare subito in Champions e fare il massimo quest'anno in campionato, che per me significa lottare per lo scudetto. Abbiamo la qualità per farlo".