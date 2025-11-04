Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, nonostante i due pareggi l'Italia sale di un posto

Nonostante le squadre italiane impegnate questa sera in Champions League abbiano raccolto due pareggi e nessuna vittoria nella serata della massima competizione europea, il nostro paese scala una posizione nella speciale classifica del Ranking UEFA stagionale per l'annata calcistica 2025/2026, che regalerà un posto extra in Champions alle prime due nazioni meglio posizionate.

Dall'8° posto dell'ultima tornata europea, l'Italia risale adesso al 7°, scavalcando la Danimarca grazie anche alla sconfitta del Copenaghen, unica squadra del paese nordico impegnata nella serata di oggi. Allo stato attuale delle cose a beneficiare del posto extra sarebbero l'Inghilterra e il Portogallo, ma dietro ai lusitani le distanze sono corte.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/2026 AGGIORNATO

1. Inghilterra 8.833 (9 squadre in corsa su 9)

2. Portogallo 7.800 (4 su 5)

- - - - - - - - - - - - -

3. Germania 7.714 (7 su 7)

4. Spagna 7.500 (8 su 8)

5. Polonia 7.375 (4 su 4)

6. Cipro 7.250 (3 su 4)

7. Italia 7.142 (7 su 7)

8. Danimarca 7.125 (2 su 4)

9. Francia 6.357 (7 su 7)

10. Olanda 5.916 (6 su 6)