TMW Blanco (Radio Marca): "Il Modric del Milan sarebbe ancora titolare nell'80% delle gare del Real"

Adrián Blanco, giornalista spagnolo di Radio Marca, ha detto la sua anche sulla seconda giovinezza al Milan di Luka Modric nell'intervista concessa a TMW a poche ore da Real Madrid-Juventus. Queste le sue dichiarazioni sul centrocampista croato:

"Modric sarebbe titolare nel 70-80% delle partite del Real in Liga. Secondo me potrebbe essere ancora molto utile: al Madrid manca un centrocampista con il suo profilo. L’unico con caratteristiche simili è Ceballos, ma si infortuna spesso. Il Real doveva prendere un giocatore per sostituirlo quest'estate e Zubimendi sembrava l’uomo giusto. Oggi tutti si chiedono perché non sia arrivato, anche perché è già stato allenato da Xabi Alonso. I blancos probabilmente stanno aspettando Rodri del Manchester City".

Non è mancato, ovviamente, neanche un commento sul big match di questa sera al Bernabéu: "Giocando al Bernabéu, mi aspetto una partita molto ordinata da parte del Real Madrid. Il Real manterrà il pallino del gioco, mentre la Juve si difenderà cercando il contropiede. Sarà una sfida di attacco posizionale. Mbappé peraltro arriva lanciatissimo, nel suo miglior momento: era da tanto che non vedevamo un Mbappé così, erano anni secondo me. Finalmente è lui il leader del Real Madrid, anche più di Vinicius e Bellingham".

