Ritorno di Thiago Silva al Milan? Pellegatti non ha dubbi: "Volo ora a prenderlo in Brasile"

"Sorridevo alla fine perché è una bella vittoria. È stata una partita bella e divertente. Ho ringraziato i ragazzi perché ci hanno fatto passare una serata meravigliosa, hanno vinto il derby e dato una bella vittoria ai tifosi, alla società e a tutto lo staff". Sono state queste le parole con cui Massimiliano Allegri ha commentato a caldo l'1-0 con cui il Milan si è imposti nel derby con l'Inter.

Per lo stesso Allegri, quella di ieri sera a San Siro è stata la 100° vittoria in tutte le competizioni da allenatore del Milan, mentre la squadra rossonera prolunga a undici la serie di risultati positivi e si gode il -2 dalla vetta della classifica di Serie A dopo dodici giornate.

E adesso? In vista di gennaio servirà comunque tornare sul mercato in entrata, almeno secondo Carlo Pellegatti - storico giornalista di fede rossonera - che durante la trasmissione Pressing ha detto la sua su cosa servirebbe al Milan per competere fino alla fine per lo scudetto: "A gennaio devono rompere il 'porcellino'. Avete visto Nkunku ieri, non è entrato bene. E se a Gabbia viene un raffreddore, chi fa il regista lì in difesa?

"Se rivorrei Thiago Silva? Lascio la trasmissione e parto direttamente per Rio de Janeiro per prenderlo", ha infine concluso Pellegatti in merito al nome del grande ex accostato negli ultimi giorno al Milan in vista del mercato di gennaio. Dello stesso brasiliano, oggi al Fluminense, ne aveva parlato così Allegri prima del derby: "Con Thiago ho passato due anni meravigliosi, giocatore straordinario. Sta continuando a giocare su buoni livelli. Per il mercato c'è la società, noi dobbiamo essere focalizzati sulle partite, affrontandole una alla volta, anche perché più di una alla volta non ci si può giocare. Thiago non l'ho chiamato, è ancora un giocatore, non allenatore".