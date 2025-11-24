Tacchinardi: "Juve, Yildiz deve sempre stare in campo. Giusto fare affidamento su Vlahovic"

Nel corso della sua intervista concessa all'edizione odierna di Tuttosport, Alessio Tacchinardi si è soffermato sui singoli partendo da Yildizi: "A me piace sempre. E deve stare comunque in campo. A Firenze si è visto in una strappata di 60 metri, poi ha sbagliato il passaggio, però è questo giocatore qui: super talentuoso. Adesso sembra stanco, non è brillantissimo. Piuttosto, tocca fare un’altra domanda...

Chiediamoci e - ha proseguito - cerchiamo di capire il calo generale di tutta la squadra. Quali possano essere stati gli errori, la preparazione cambiata, le eredità del Mondiale per Club: sono tutti fattori. E un fattore sarà di nuovo pure Kenan, di cui la Juventus ha totale bisogno».

L'ex centrocampista si è infine soffermato su Openda e David: "Per la prestazione al Franchi, sono ingiudicabili: pochissimi minuti. Magari con un modulo diverso, una squadra più offensiva, potrebbero fare la differenza. Spalletti li conosce meglio di tutti, se ha fatto queste scelte ci sarà un perché. E poi Vlahovic, ecco, sta rispondendo: giusto fare affidamento su di lui. A oggi la punta lì davanti dev’essere fisica, brava a fare sportellate. Sennò è dura. Spero solo che David e Openda non diventino dei problemi, andando avanti così".