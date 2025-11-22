Podcast TMW Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena

Il grande sacrificato della Lazio per sbloccare il mercato di gennaio potrebbe essere Matteo Guendouzi. Ve lo abbiamo raccontato in anteprima su queste colonne, il Newcastle e il Sunderland sono sul francese valutato dai biancocelesti tra i 25 e i 30 milioni di euro. Potrebbe davvero lasciare Roma e la formazione allenata da Maurizio Sarri?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Negli ultimi mesi, intanto, in Inghilterra sono emerse numerose voci che parlavano di un forte interesse di diversi club per Matteo Guendouzi. Tra questi, il Sunderland: la squadra rivelazione, al quarto posto in Premier League, potrebbe anche farci un pensierino visto il legame tra mister Regis Le Bris e il giocatore di 26 anni instaurato ai tempi del Lorient. Interrogato sull’argomento in conferenza stampa, l’allenatore dei Black Cats ha ammesso: "È troppo presto per parlare del prossimo mercato. Abbiamo ancora dei contatti con alcuni giocatori, Matteo è uno di loro perché ho lavorato con lui al Lorient". E ha aggiunto: "Siamo ancora in contatto, ma al momento non c’è nulla, è troppo presto. Abbiamo un centrocampo molto forte, vedremo", ha dichiarato con un sorriso finale. Come per voler aprire le porte ad una reunion con Guendouzi.