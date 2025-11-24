Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta

Nella giornata di sabato, si è alzato il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che ieri ha definitivamente archiviato suddetto turno, che precede la sosta: il torneo della massima serie femminile, infatti, tornerà poi in campo il 6 dicembre.

Ecco quindi che ha un peso specifico notevole la vittoria della Roma sul Como Women, in quello che è stato uno scontro al vertice non facilmente pronosticabile a inizio stagione: con i tre punti conquistati, le giallorosse hanno consolidato la vetta in solitaria. Bel balzo in avanti anche quello fatto dalla Juventus, che dopo la vittoria sulla Fiorentina, ha agganciato il secondo posto a pari punti sul Napoli, altra sorpresa di questa stagione. Nella parte bassa della graduatoria, invece, passi avanti del Sassuolo, che ha centrato il pari contro il Milan in extremis, in una sfida infinita che si è conclusa quando il cronometro segnava il 100esimo minuto.

Di seguito, il riepilogo del turno:

SERIE A WOMEN, 7ª GIORNATA

Genoa-Napoli Women 1-3

16' Cinotti (G), 48‎'‎ Nielsen (N), 51' Barker (N), 90‎+‎3‎'‎ Trøan (N)

Ternana Women-Parma 0-0

Como Women-Roma 0-1

44' Viens

Lazio-Inter 0-2

55', 61' Wullaert

Juventus-Fiorentina 1-0

90'+2 Carbonell

Milan-Sassuolo 2-1

48' Soo-Jeong (M), 55' Ijeh (M), 74'Clelland (S), 90‎+‎7‎' Sabatino (S)

Classifica - Roma 18, Juventus 13, Napoli Women 13, Como Women 12, Fiorentina 11, Milan 10, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4