Picerno, tesserato il classe 1994 Luca Baldassin. Greco: "Darà solidità al centrocampo"

L’AZ Picerno comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Luca Baldassin, classe 1994, che ha sottoscritto un contratto annuale con opzione.

Giocatore di grande esperienza in Serie C, Baldassin ha vestito, tra le altre, le maglie di Padova, Catanzaro, Viterbese e Renate, collezionando più di 300 gare e 30 gol.

Il Direttore Generale Vincenzo Greco ha dichiarato:

“Siamo contenti e lieti di accogliere Luca nel nostro progetto. È un profilo che darà impatto e solidità al reparto, portando qualità e grande disponibilità al lavoro, avendolo già avuto a mia disposizione a Lumezzane. Ritroverà anche mister Bertotto, insieme a lui a Viterbo: auspico, per questo, che il suo inserimento in squadra sia il più veloce e proficuo possibile”