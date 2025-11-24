Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Picerno, arriva lo svincolato Luca Baldassin. I dettagli del contratto con l'ex Renate

Picerno, arriva lo svincolato Luca Baldassin. I dettagli del contratto con l'ex RenateTUTTO mercato WEB
© foto di Francesco Moscatelli
Luca Bargellini
Oggi alle 11:49Serie C
Luca Bargellini
fonte Luca Esposito

Innesto in arrivo per il Picerno. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club lucano, attualmente in lotta per la salvezza nel Girone C di Serie C, avrebbe definito la trattativa per il tesseramento di Luca Baldassin.

Classe 1994 il centrocampista di Vittorio Veneto è attualmente svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Ascoli il 30 giugno scorso.

Pronto per lui con la società allenata da Valerio Bertotto (tecnico con il quale ha già lavorato a Viterbo e Messina) un accordo fino al termine della stagione più opzione per quella successiva.

Baldassin (31) nelle giovanili ha vestito la maglia dell'Udinese, mentre nel calcio dei grandi ha indossato quelle di Poggibonsi, Lumezzane, Montichiari, Padova, Messina, Lupa Roma, Viterbese, Feralpisalò, Catanzaro, Renate e Campobasso.

Per un totale 353 presenze in Serie C con anche 26 gol.

Articoli correlati
Picerno, tesserato il classe 1994 Luca Baldassin. Greco: "Darà solidità al centrocampo"... Picerno, tesserato il classe 1994 Luca Baldassin. Greco: "Darà solidità al centrocampo"
Ascoli, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva Baldassin dal Campobasso Ascoli, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva Baldassin dal Campobasso
Campobasso, Baldassin ai saluti: si trasferirà all'Ascoli. Sei mesi di contratto... Campobasso, Baldassin ai saluti: si trasferirà all'Ascoli. Sei mesi di contratto con opzione
Altre notizie Serie C
Picerno, tesserato il classe 1994 Luca Baldassin. Greco: "Darà solidità al centrocampo"... Picerno, tesserato il classe 1994 Luca Baldassin. Greco: "Darà solidità al centrocampo"
Picerno, arriva lo svincolato Luca Baldassin. I dettagli del contratto con l'ex Renate... TMWPicerno, arriva lo svincolato Luca Baldassin. I dettagli del contratto con l'ex Renate
Ascoli, giovane calciatore vittima di un'aggressione: condanna anche dalla Samb Ascoli, giovane calciatore vittima di un'aggressione: condanna anche dalla Samb
Carpi, Bernardi: "Girone B difficilissimo. Mercato? Solo interventi mirati" TMW RadioCarpi, Bernardi: "Girone B difficilissimo. Mercato? Solo interventi mirati"
Ascoli, giovane calciatore vittima di un'aggressione: il comunicato del club bianconero... Ascoli, giovane calciatore vittima di un'aggressione: il comunicato del club bianconero
Catania, Toscano: "Non siamo la squadra più forte ma vogliamo arrivare davanti" Catania, Toscano: "Non siamo la squadra più forte ma vogliamo arrivare davanti"
Ternana, Liverani: "Squadra costruita il 2 settembre. Vedo un gruppo in crescita"... Ternana, Liverani: "Squadra costruita il 2 settembre. Vedo un gruppo in crescita"
Salernitana, 180 minuti per capire il reale valore della rosa. Inglese ancora tra... Salernitana, 180 minuti per capire il reale valore della rosa. Inglese ancora tra i flop
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
5 Buffon solidarizza con Sommer: "Riconosco che non era facile. Gol presi così se ne vedono"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Svilar fu una grande intuizione di Tiago Pinto: così la Roma in estate ha evitato l'addio
Immagine top news n.1 Quanto vale Mike Maignan? E' possibile oggi evitare il suo addio a parametro zero?
Immagine top news n.2 Gesto dell’aeroplano nel derby: 4 persone bandite dallo Stadium. Il comunicato della Juve
Immagine top news n.3 L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
Immagine top news n.4 Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica
Immagine top news n.5 Buffon invita la Serie A allo stage per l'Italia: "Avere i ragazzi a febbraio sarebbe un segnale"
Immagine top news n.6 L'Inter cade ancora nel derby. Per Chivu gli scontri diretti sono un rompicapo
Immagine top news n.7 La Serie A ha una nuova capolista in solitaria dopo la domenica della 12^ giornata: è la Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Carpi, Bernardi: "Girone B difficilissimo. Mercato? Solo interventi mirati"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Nicolussi Caviglia: "L'azzurro un orgoglio. Vanoli ci ha dato curiosità e volontà"
Immagine news Serie A n.2 Condò: "Risultato di ieri prevedibile copione di un’Inter ambiziosa e un Milan umile"
Immagine news Serie A n.3 Lautaro e il dato che fa riflettere: fra Serie A e Champions il rendimento è diametralmente opposto
Immagine news Serie A n.4 Bodo/Glimt, Aleesami aspetta la Juve: "Yildiz e Conceiçao temibili così come Vlahovic"
Immagine news Serie A n.5 Svilar fu una grande intuizione di Tiago Pinto: così la Roma in estate ha evitato l'addio
Immagine news Serie A n.6 Tacchinardi: "Juve, Yildiz deve sempre stare in campo. Giusto fare affidamento su Vlahovic"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, periodo di prova per Faraoni. Poi si valuterà l'ingaggio del difensore
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, blitz dei tifosi a Bogliasco prima della Juve Stabia: "Tirate fuori gli attributi"
Immagine news Serie B n.3 Martorelli: "Delusione Palermo. La Samp? I segnali c'erano dallo scorso anno"
Immagine news Serie B n.4 Bari, allarme rientrato per Dorval: già ieri si è allenato regolarmente, tornerà titolare
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Sampdoria-Juve Stabia: sfida a distanza tra Coda e Gabrielloni
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Zaro dopo il Monza: "Usciamo dal campo a testa alta e con qualche rammarico"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, tesserato il classe 1994 Luca Baldassin. Greco: "Darà solidità al centrocampo"
Immagine news Serie C n.2 Picerno, arriva lo svincolato Luca Baldassin. I dettagli del contratto con l'ex Renate
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, giovane calciatore vittima di un'aggressione: condanna anche dalla Samb
Immagine news Serie C n.4 Carpi, Bernardi: "Girone B difficilissimo. Mercato? Solo interventi mirati"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, giovane calciatore vittima di un'aggressione: il comunicato del club bianconero
Immagine news Serie C n.6 Catania, Toscano: "Non siamo la squadra più forte ma vogliamo arrivare davanti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.2 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.3 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…