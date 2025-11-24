Picerno, arriva lo svincolato Luca Baldassin. I dettagli del contratto con l'ex Renate
Innesto in arrivo per il Picerno. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club lucano, attualmente in lotta per la salvezza nel Girone C di Serie C, avrebbe definito la trattativa per il tesseramento di Luca Baldassin.
Classe 1994 il centrocampista di Vittorio Veneto è attualmente svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Ascoli il 30 giugno scorso.
Pronto per lui con la società allenata da Valerio Bertotto (tecnico con il quale ha già lavorato a Viterbo e Messina) un accordo fino al termine della stagione più opzione per quella successiva.
Baldassin (31) nelle giovanili ha vestito la maglia dell'Udinese, mentre nel calcio dei grandi ha indossato quelle di Poggibonsi, Lumezzane, Montichiari, Padova, Messina, Lupa Roma, Viterbese, Feralpisalò, Catanzaro, Renate e Campobasso.
Per un totale 353 presenze in Serie C con anche 26 gol.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.