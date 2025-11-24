La Serie A ha una nuova capolista in solitaria dopo la domenica della 12^ giornata: è la Roma
La Serie A ha una nuova capolista in solitaria della classifica dopo la domenica della 12^ giornata, la Roma di Gasperini. Il 3-0 dei giallorossi a Cremona nel pomeriggio segue alla preziosa vittoria del Parma al Bentegodi dell'ora di pranzo, che porta i ducali momentaneamente ben lontani dalla zona retrocessione. Alle ore 18 poi il 2-0 della Lazio sul Lecce che riporta i biancocelesti a ridosso della zona Europa, è però il derby di Milano della sera a determinare le gerarchie di vertice e consegnare il primato ai giallorossi, oltre che determinare il sorpasso del Milan ai danni dell'Inter.
Serie A, la classifica aggiornata
Roma 27 punti (12 partite giocate)
Milan 25 (12)
Napoli 25 (12)
Inter 24 (12)
Bologna 24 (12)
Juventus 20 (12)
Como 18 (11)
Lazio 18 (12)
Sassuolo 16 (11)
Udinese 15 (12)
Torino 14 (11)
Cremonese 14 (12)
Atalanta 13 (12)
Cagliari 11 (12)
Parma 11 (12)
Lecce 10 (12)
Pisa 9 (11)
Genoa 8 (12)
Fiorentina 6 (12)
Hellas Verona 6 (12)
Mancano due partite per concludere il 12° di turno, di seguito le probabili formazioni.
TORINO-COMO - Lunedì 24 novembre, ore 18.30
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams.
Allenatore: Baroni.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Morata.
Allenatore: Fabregas.
---------------------------
SASSUOLO-PISA - Lunedì 24 novembre, ore 20.45
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Allenatore: Grosso.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Nzola.
Allenatore: Gilardino.
