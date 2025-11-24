Bari, allarme rientrato per Dorval: già ieri si è allenato regolarmente, tornerà titolare

Allarme rientrato per Mehdi Dorval, scrive oggi il Corriere dello Sport, facendo il punto sulle condizioni del punto di forza del Bari. L'esterno della Nazionale algerina ieri si è allenato regolarmente, dimostrando di aver già smaltito la sindrome influenzale che lo ha costretto al forfait nella gara di sabato scorso contro il Frosinone. Sarà titolare sabato nella trasferta contro l'Empoli.

Ieri, intanto, la squadra ha svolto una domenica di lavoro, allenandosi al San Nicola agli ordini di Caserta. Da valutare restano le condizioni di Pereiro, che si era fermato a metà settimana a causa di un fastidio muscolare, seguendo una tabella di lavoro differenziato. Palestra e fisioterapia, invece, per Darboe, che tornerà disponibile solo nel nuovo anno.