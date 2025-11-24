24 novembre 2009, la Fiorentina batte finalmente il Lione. E si qualifica per gli ottavi

Il 24 novembre del 2009, allo Stadio Artemio Franchi, la Fiorentina ospita l'Olympique Lione nella penultima di girone di Champions League I viola non hanno Mutu, Gamberini e Natali, mentre Jovetic recupera solamente per la panchina. I francesi sono al primo posto nel girone, già qualificati, mentre Firenze sogna di passare agli ottavi di finale per la prima volta dopo dieci anni. È una sorta di tabù, perché la Fiorentina ha già giocato tre volte in precedenza contro il Lione, senza mai vincere, ma la vittoria all'andata aqcontro il Liverpool porta gli uomini di Prandelli in una posizione decisamente agiata: più cinque sui Reds.

La vittoria arriva con un rigore di Vargas - fallo di Marchionni su Cissokho, Benquerenca indica il dischetto - trasformato appena prima della mezz'ora. Un vantaggio legittimo dopo i due pali colpiti da Santana e da Gilardino, più un miracolo di Lloris che aveva mantenuto a galla gli ospiti. Nel finale è Frey a sventare le minacce e cristallizzare la qualificazione agli ottavi.

Fiorentina-Lione 1-0

Marcatore: 28' Vargas (rig.)

FIORENTINA (4-2-3-1)

Frey; De Silvestri (86' Comotto), Dainelli, Kroldrup, Gobbi; Montolivo, Zanetti (80' Jorgensen); Marchionni, Santana, Vargas; Gilardino

Allenatore: Prandelli

LIONE (4-3-3)

Lloris; Gassama, Cris, Boumsong, Cissokho; Pjanic, Makoun, Kallstrom; Govou (74' Delgado), Gomis (79' Ederson), Bastos (67' Lisandro Lopez

Allenatore: Puel