Serie B, Sampdoria-Juve Stabia: sfida a distanza tra Coda e Gabrielloni

Segui la diretta testuale su TMW a partire dalle 20

La bolgia di Marassi per aiutare la Sampdoria a uscire dalla crisi. Stavolta i blucerchiati non possono sbagliare e dovranno assolutamente vincere per avvicinarsi alla zona salvezza diretta. Di contro, però, una Juve Stabia che l'anno scorso questo stadio l'ha sbancato (seppur a porte chiuse) e che non ha smarrito la propria identità sbarazzina pur con un profondo cambiamento rispetto alla passata stagione, con l'addio di Pagliuca e l'avvento di un giovane tecnico come Abate. Dirigerà il signor Zufferli di Udine.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA

Rispetto all'ultima gara rientrano in attacco sia Pafundi sia Pedrola, mentre saranno assenti Ferrari e Riccio in difesa, Henderson in mezzo al campo e Cuni in avanti. Mister Gregucci ha rimarcato le difficoltà avute nelle ultime due settimane, con pochi calciatori a disposizione per svolgere gli allenamenti e un clima di tensione dettato da una classifica pessima e da un rendimento che resta negativo nonostante il cambio di guida tecnica. Per il match di stasera, delicatissimo, ci si affiderà ai calciatori di maggior esperienza. Depaoli e Venuti sono certi di una maglia in difesa, Bellemo darà vita a un duello molto interessante con Leone in mediana, mentre Barak sta meglio e dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Coda e Pafundi.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA

Nel corso della conferenza stampa di ieri, Ignazio Abate ha fatto il punto della situazione rispetto all'infermeria: Pierobon e Gabrielloni sono pienamente recuperati, Varnier lamenta ancora fastidi muscolari e non è stato inserito nell'elenco dei convocati così come Burnete e Zuccon. Assenti anche i lungodegenti Battistella, Ciammaglichella, Duca e Morachioli. Formazione praticamente fatta, con Giorgini, Bellich e Ruggero in difesa, Cacciamani e Carissoni sulle fasce e il tandem Leone-Correia in mediana. Mosti agirà alle spalle di Candellone e Gabrielloni.