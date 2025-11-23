Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Niente da fare per l'attaccante italiana Sofia Cantore. Nella finale della National Women's Soccer League, il massimo campionato femminile statunitense, il suo Washington Spirit viene sconfitto dal Gotham FC che conquista così il suo secondo titolo nella storia. A decidere la gara una rete di Rose Lavelle, premiata come migliore giocatrice della finale, all'80°.
Per Cantore, che è scesa in campo da titolare per poi lasciare il posto a Trinity Rodman al 57°, sfuma così il sogno di vincere due titoli nazionali nella stessa stagione bissando il successo con la Juventus in Italia. A riuscirci è invece la britannica Jessica Carter che dopo aver vinto con il Chelsea in Inghilterra conquista anche il titolo nazionale USA con la formazione che ha sede nell'area metropolitana di New York.