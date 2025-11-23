Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"

“Perché almeno durante la sosta per la Nazionale maschile in Italia non vengono aperti alcuni stadi alla Serie A femminile?”, la centrale difensiva dell'Italia e del London City Lionesses Elena Linari se lo chiede nell'intervista rilasciata a Tuttosport nella giornata di ieri sottolineando di essere consapevole delle difficoltà: “Mi rendo conto che non sia facile e che i costi siano elevati, ma è anche vero che per crescere e per avere anche un prodotto migliore e quindi più appetibile bisogna passare da questo tipo di scelte”.

La calciatrice parla poi della sua nuova esperienza all'estero, dopo quelle in Spagna e Francia, e delle differenze che sta vedendo fra Italia e Inghilterra: “ Mi ha colpito la volontà di investire così tanto. Penso agli impianti, sono arrivata ad agosto e ho già giocato all’Emirates, a Stamford Bridge, a Goodison Park. Il mio impatto con la Women’s Super League è stato un vero e proprio shock nel senso positivo del termine. Prima gara in un Emirates con 40.000 persone contro l’Arsenal. Lì capisci subito dove sei finita. - prosegue Linari – A 31 anni devi cogliere delle opportunità che difficilmente possono ricapitarti anche se non è stato facile chiedere alla Roma di cedermi, ma hanno capito la mia volontà”.

Calcio e non solo, in Inghilterra sta vedendo un altro approccio al mondo dello sport femminile: “Qui accendi la BBC e trovi l’intervista a una rugbista, sport al femminile in prima serata, ex giocatrici che commentano partite a bordocampo, tantissime donne che parlano di calcio maschile e viceversa. Insomma, qui, “banalmente”, se ne parla. Se non lo fai nessuno lo vede ed è normale che nessuno poi lo pratichi o sia interessato a investire”.