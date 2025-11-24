Sampdoria, blitz dei tifosi a Bogliasco prima della Juve Stabia: "Tirate fuori gli attributi"

Vigilia di fuoco in casa Sampdoria in vista della sfida contro la Juve Stabia. Nel primo pomeriggio di ieri, oltre cento ultras della Sud hanno fatto irruzione al centro sportivo di Bogliasco per scuotere una squadra ultima in classifica e in profonda crisi di risultati.

La contestazione, scrive Tuttosport, dai toni fermi ma senza degenerare, ha visto fumogeni, cori e uno striscione eloquente mostrato ai giocatori presenti in attesa della rifinitura: la richiesta è chiara, servono carattere e una vittoria immediata. Un copione già visto lo scorso 4 ottobre prima della gara col Pescara, ad oggi l'unica vittoria stagionale dei blucerchiati con Donati ancora in panchina.

La situazione è critica: un altro passo falso rischierebbe di compromettere definitivamente la stagione. Salvatore Foti e Angelo Gregucci hanno lavorato con l'organico ridotto all'osso durante la sosta, recuperando la rosa quasi al completo solo negli ultimi giorni. L'unica buona notizia è il possibile rientro di Simone Pafundi dopo un mese e mezzo di assenza, altrimenti spazio a Cherubini in avanti accanto a Coda. Probabile panchina per Barak, torna tra i convocati Pedrola.