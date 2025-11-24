Ascoli, giovane calciatore vittima di un'aggressione: condanna anche dalla Samb
In merito all'aggressione subita da un giovanissimo calciatore del settore giovanile dell'Ascoli nella giornata di ieri per aver indossato lo stemma della squadra bianconera a Porto d'Ascoli, località nei pressi di San Benedetto del Tronto, è arrivata anche la nota di condanna della Sambenedettese:
"La U.S. Sambenedettese condanna con fermezza il grave episodio di violenza che ha coinvolto due giovani calciatori dell’Ascoli Calcio. La nostra società ribadisce che simili comportamenti non appartengono ai valori dello sport, del rispetto reciproco e della sana rivalità che dovrebbero sempre accompagnare il mondo del calcio.
Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza ai ragazzi coinvolti e alle loro famiglie, augurando loro un pronto e completo recupero".
