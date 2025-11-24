Pescara, periodo di prova per Faraoni. Poi si valuterà l'ingaggio del difensore
Il Pescara pare aver scelto di puntare su un profilo di grande esperienza per rinforzare la corsia difensiva. Nel mirino del club abruzzese, scrive La Gazzetta dello Sport sarebbe finito Davide Faraoni, terzino classe 1991 svincolatosi lo scorso 30 giugno dall'Hellas Verona.
Già da domani l'ex difensore di Inter, Udinese e Fiorentina si aggregherà nelle prossime ore al gruppo di Giorgio Gorgone per un periodo di prova. Solo successivamente la società valuterà se procedere con l'ingaggio definitivo, un modo per testare sul campo le condizioni fisiche e l'adattamento del giocatore al progetto tecnico.
