Fantacalcio, top & flop 12^ giornata Serie A

Mancano le due partite di questa sera (Torino-Como e Sassuolo-Pisa) ecco i top e i flop di questa dodicesima giornata al fantacalcio.

TOP

Pobega: man of the match di una partita complicata nel primo tempo e stappata nel secondo proprio dall'ex Milan che ha avuto poco spazio quest'anno ma che sfrutta al meglio l'occasione con una doppietta. La rosa del Bologna si conferma lunga e profonda e le chance ci sono per tutti, è senz'altro difficile indovinare le partite giuste in cui schierare giocatori come lui. Fantavoto 14.

Neres: si sblocca anche il brasiliano con una doppietta che permette già nel primo tempo di liquidare la pratica Atalanta. Se Conte dovesse confermare l'assetto messo in campo contro la Dea, il suo contributò sarà fondamentale e il suo valore rivisto verso l'alto. Fantavoto 13.5.

Pellegrino: altra doppietta (senza dimenticare quella di Borrelli) che permette al Parma di conquistare 3 punti importantissimi per la lotta salvezza e seconda doppietta per Pellegrino dopo quella con il Torino. Giocatore evidentemente discontinuo ma con un grande potenziale e tanti margini di miglioramento. Fantavoto 13.

FLOP

Calhanoglu: sbaglia il suo secondo rigore in serie A, nella stessa giornata, allo stesso minuto e nella stessa porta rispetto a quello di un anno fa contro il Napoli. La statistica lo condanna all'interno di una partita comunque negativa all'interno però di una stagione oltre le aspettative a livello di rendimento e di bonus, quindi è da considerare solo un episodio. Fantavoto 1.

Orsolini: altro rigore sbagliato dall'altro capocannoniere del campionato e anche per lui il secondo in assoluto. Nonostante ciò gioca la solita buona partita e fornisce l'assist per uno dei due gol di Pobega. In definitiva, come per il centrocampista nerazzuro è solo un episodio per uno dei top centrocampisti del nostro campionato. Fantavoto 4.

Norton-Cuffy: espulsione nel finale a coronare una partita nel complesso negativa perchè i due gol di Borrelli arrivano dal suo lato. In questa serie A ha dimostrato che alterna prestazioni importanti offensivamente con errori grossolani in difesa. Fantavoto 3.5.