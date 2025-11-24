Cesena, Zaro dopo il Monza: "Usciamo dal campo a testa alta e con qualche rammarico"

Il difensore del Cesena Giovanni Zaro ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 contro la capolista Monza analizzando l'andamento del match: “Abbiamo iniziato un po’ timidi e bloccati, ma con il passare dei minuti abbiamo iniziato a mettere anche più personalità e più coraggio sul campo. - prosegue Zaro come si legge sul sito del club - Purtroppo, abbiamo subito gol in un momento della partita abbastanza delicato, però abbiamo reagito bene da squadra e non era facile contro una formazione molto forte, piena di individualità di valore".

Zaro guarda anche ai lati positivi come la reazione della difesa anche se non si è concretizzata in una rimonta: “Siamo andati all'intervallo sotto di 1-0, ma nel secondo tempo abbiamo fatto davvero una bella ripresa con coraggio e personalità, affrontando anche tante volte gli uno contro uno. Abbiamo vinto tanti duelli e abbiamo avuto per larghi tratti il possesso palla, creando delle situazioni per fare gol, compresa la mia. Io penso che il Cesena oggi abbia fatto un'ottima partita contro un avversario forte, ma che siamo riusciti a mettere in difficoltà per un tempo intero, creandoci i presupposti per portare a casa un risultato positivo".

Infine uno sguardo alla prossima sfida contro il Modena in un altro derby emiliano-romagnolo: “Venerdì ci aspetta un'altra battaglia ed è giusto che questa partita, nonostante il risultato sia negativo, la portiamo con noi, perché abbiamo affrontato una squadra con diversi elementi di categoria superiore e ci siamo fatti trovare pronti. Ne usciamo assolutamente a testa alta, anzi, forse anche con qualche rammarico, quindi ci prepariamo per venerdì ripartendo da questa partita, perché nonostante gli zero punti, la prestazione è stata importante".