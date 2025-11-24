Milan, tante altre cose che son sempre le stesse. E guardate bene la classifica

Un'altra vittoria, un altro big match portato a casa, un altro risultato di misura, un altro gol di Pulisic, un'altra gara di solidità difensiva, un altro rigore parato di Maignan. Nel successo del Milan nel derby contro l'Inter ci sono tante 'altre' cose che poi, se vai a vedere, sono sempre le stesse. Perché i rossoneri, che si stanno ricostruendo dopo un'annata fallimentare, sono squadra e lo dimostrano quando c'è da dimostrarlo.

Le parole di Allegri

“Una bella vittoria, è stata una partita divertente. Nel primo tempo - ha spiegato mister Massimiliano Allegri a DAZN - eravamo un pochino assenti il primo quarto d’ora, poi la squadra ha giocato meglio. Abbiamo avuto 4-5 situazioni dove potevamo rifinire meglio negli ultimi metri, dovevamo mettere in moto meglio Saelemaekers perché Dimarco era molto alto e potevamo fare male. Dobbiamo rifinire meglio i cross. Poi dopo che l’Inter ci è venuta ad attaccarci ci siamo difesi bene sulle marcature preventive. Loro sono micidiali quando li vai a pressare e fanno gli appoggi con punte e centrocampisti. Abbiamo difeso discretamente bene anche sulle palle inattive. Il fatto degli scontri diretti è una bella gioia, poi ci sono campionati in cui vinci tutti gli scontri diretti ma perdi punti con le piccole… Ma alla fine i punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Dobbiamo migliorare nella pressione offensiva, questa settimana ci alleniamo tutti insieme e miglioreremo la condizione fisica".

La classifica

Con questa vittoria, Leao e compagni salgono al secondo posto in classifica alle spalle della Roma. Ma c'è da fare una precisazione: Roma, Milan, Napoli, Inter, Bologna e Juventus. Contro le prime sei della classifica, i rossoneri hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio. E domenica, a San Siro, arriverà la Lazio settima.