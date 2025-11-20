Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Pisa (Lunedì 24 novembre, ore 20.45, arbitra Di Marco, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Sassuolo

Grosso potrebbe recuperare il solo Boloca dagli infortunati, qualche piccola speranza per Volpato. Tante conferme per il tecnico neroverde con Muric tra i pali e una linea difensiva a 4 composta da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig. A centrocampo spazio ancora a Thorstvedt insieme a Koné con Matic in cabina di regia. Il grande dubbio riguarda l'attacco con Berardi e Pinamonti certi di una maglia da titolare, mentre Laurienté dovrebbe rientrare dal 1' minuto al posto di Fadera ma il ballottaggio resterà aperto fino all'ultimo. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva il Pisa

Mister Gilardino per la gara contro il Sassuolo schiererà il suo Pisa col consueto 3-5-2. Davanti alla porta di Semper ci saranno Calabresi, Caracciolo e Canestrelli (attenzione però al possibile inserimento di Albiol come centrale al posto di Caracciolo). A centrocampo ci sono Marin, Aebischer e Vural, mentre sulle fase spazio all'inamovibile Toure con uno tra Leris e Tramoni sulla corsia opposta. In attacco nessun dubbio, giocano Moreo e Nzola.