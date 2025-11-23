Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"

Si è giocata questo pomeriggio la sfida della 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che ha visto la Fiorentina cadere per 1-0 sul campo della Juventus, in una gara destinata a far parlare molto per l'episodio che ha determinato il match, ovvero al rete della bianconera Carbonell. Una rete rivista anche con l'FVS per un fallo in attacco a inizio azione su Orsi, uscita poi dal campo con i medici, ma anche con la tecnologia, il direttore di gara (il sig. Davide Gandino della seziona di Alessandria) ha convalidato la rete. Mandando ovviamente su tutte le furie la squadra toscana.

Ma nel post match, non si è fatto attendere il commento del tecnico viola Pablo Pinones-Arce, che si è così espresso ai canali ufficiali del club: "Prima di tutto è fallo, un fallo che si è visto sia dal campo che anche poi dall'FVS. Non riesco a capire come non si sia visto un fallo di questo genere, che per altro ha determinato la gara, e per me è una vergogna anche il fatto che una società che dice di esser così corretta fa continuare il gioco vedendo che noi abbiamo una giocatrice a terra. Si parla poi tanto di fair play. Per me è una cosa clamorosa".

Strascichi destinati a durare a lungo, che fanno riflettere anche sull'utilizzo dell'FVS, per il quale si è lamentato anche il tecnico della Roma Femminile Luca Rossettini. Nonostante la vittoria sul Como Women.