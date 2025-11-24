Bodo/Glimt, Aleesami aspetta la Juve: "Yildiz e Conceiçao temibili così come Vlahovic"

Il Bodo/Glimt si prepara alla gara contro la Juventus. Domani alle 21 i norvegesi affronteranno i Vlahovic e compagni nella quinta giornata della fase "campionato" di Champions League. E a parlare ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport è una vecchia conoscenza del calcio italiano come Haitam Aleesami che ha spiegato quale sia il loro segreto per far bene: "Il focus sulla prestazione e mai sui risultati, così come in tutta la Norvegia. Solo così si può giocare con la testa libera, soltanto in questo modo i giovani possono crescere senza fretta. E poi, rispetto all’Italia, qui i club hanno meno persone con potere decisionale: ognuno ha i propri ruoli".

L'ex Palermo spiega poi quali potrebbero essere i giocatori a cui la squadra di Luciano Spalletti deve fare attenzione domani sera: "Sjovold e Bjorkan, i nostri due laterali difensivi. Ma anche il nostro play Berg: ormai sono profili internazionali".

Infine un commento sui bianconeri: "Abbiamo visto persino le partite contro Toro e Cremonese. Hanno ancora dei punti deboli, ma il loro modo di stare in campo per noi sarà un’incognita. Li scopriremo. Speriamo di poter contenere giocatori come Yildiz e Conceiçao. E anche Vlahovic sarà un serio pericolo: dovremo tenerlo a bada".