Martorelli: "Delusione Palermo. La Samp? I segnali c'erano dallo scorso anno"
Ospite della rubrica di TMW 'A tu per tu', l'operatore di mercato Giocondo Martorelli, ha parlato del momento attuale dll torneo di Serie B:
Serie B: la Samp continua a deludere. E il Palermo non ingrana...
"I segnali della Samp si vedevano già l'anno scorso. Credo che serva una riflessione. Per quanto riguarda il Palermo, mi aspettavo di più: troppi passi falsi, in questo momento lo considero una delusione. La maggiore delusione. Ma la B è lunghissima, possono capitare dei momenti negativi e poi Inzaghi ha grande esperienza, quindi c'è ancora tutto per risalire".
E lo Spezia?
"Per lo Spezia una crisi che perdura. La situazione si sta facendo critica, col tempo i calciatori cominciano a perdere autostima e si crea un ambiente poco positivo per affrontare momenti meno positivi. Guardate anche il Bari: ha speso tanto e si trova in una situazione non brillante. Qualcuno non ha rispettato le attese".
