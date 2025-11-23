Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"

“Preparare una gara così è molto difficile perché i pensieri in una partita come oggi potevano essere a mille cose: la Champions League, le nazionali. Le ragazze sono state brave a tenere la testa sulla partita e devo dare loro grande merito”. Il tecnico della Juventus Max Canzi parla così dopo il successo su misura contro la Fiorentina arrivato grazie a un gol allo scadere della terzina Carbonell.

“Al dì là di tutto la partita, a parte i primi minuti, l'abbiamo affrontata bene. Siamo arrivate ad aver fatto credo 22 tiri e questa volta anche spesso in porta e altrettanto spesso non in porta ma in situazioni facili. - prosegue ancora Canzi come si legge sul sito del club - Dobbiamo andare avanti a lavorare per migliorare le scelte negli ultimi metri. Le attaccanti vanno a ondate, ci sono momenti in cui fanno più fatica e altri che la palla gli rimbalza addosso e va in gol. Sarebbe stata una beffa non portare a casa i tre punti oggi perché abbiamo dominato in lungo e in largo”.

SERIE A WOMEN, 7ª GIORNATA

Genoa-Napoli Women 1-3

16' Cinotti (G), 48‎'‎ Nielsen (N), 51' Barker (N), 90‎+‎3‎'‎ Trøan (N)

Ternana Women-Parma 0-0

Como Women-Roma 0-1

44' Viens

Lazio-Inter 0-2

55', 61' Wullaert

Juventus-Fiorentina 1-0

90'+2 Carbonell

Milan-Sassuolo 2-1

48' Soo-Jeong (M), 55' Ijeh (M), 74'Clelland (S), 90‎+‎7‎' Sabatino (S)

Classifica - Roma 18, Juventus 13, Napoli Women 13, Como Women 12, Fiorentina 11, Milan 10, Inter 9, Lazio 9, Parma 7, Sassuolo 6, Genoa 6, Ternana Women 4