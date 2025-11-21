Fiorentina, Fagioli via a gennaio? Il centrocampista è stato proposto alla Lazio
La Lazio avrebbe messo gli occhi su Nicolò Fagioli. Come riportato da Radio Laziale, il centrocampista della Fiorentina sarebbe stato proposto al club biancoceleste nelle ultime ore e a Formello si starebbe valutando seriamente l’operazione.
La Fiorentina, intenzionata a rinforzare il reparto nella sessione di gennaio, potrebbe dover liberare spazio a centrocampo: tra i possibili partenti c’è proprio Fagioli, finora poco impiegato. L’ipotesi più concreta sarebbe un trasferimento in prestito.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
