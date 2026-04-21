Rocchi torna a parlare a Open VAR e spiega la lunga assenza: "Ho girato molto..."

Gianluca Rocchi, nella puntata di oggi su Dazn, è tornato a parlare a Open Var. Erano diverse settimane, come ha fatto notare la stessa conduttrice del programma in apertura, che il designatore non compariva. Da qui, la domanda e la relativa spiegazione: “Ho girato molto per i campi, sto girando molto negli stadi. Ci sono molte partite importanti sia in Serie A che in Serie B, le sto e le stiamo coprendo il più possibile. E poi devo dire che i miei collaboratori sono bravissimi”.

Nelle scorse settimane, al posto di Rocchi, si sono alternati altri componenti della Can, come Tonolini e Damato, come pure De Marco, responsabile per i rapporti tra la Can e i campionati professionistici. Tutti hanno, oggettivamente, affrontato giornate ben più complicate di quella andata agli archivi, anche se Rocchi parlò - ma all'Ansa - dopo il caso Bastoni-Kalulu con espulsione dello juventino.

L’assenza di Rocchi era, cronologicamente, iniziata dopo la famosa PEC di protesta di Claudio Lotito per alcune decisioni ritenute avverse alla Lazio. Critiche giudicate inammissibili da parte del designatore, che però ha spiegato come la sua assenza sia da addebitare ad altri motivi. Quella di oggi sarà comunque una delle ultime puntate di Rocchi a Open VAR: a fine stagione scadrà infatti il mandato del designatore, che non sembra per nulla intenzionato a continuare.