Rocchi pesantemente contestato in tribuna a Carrara. Il club apuano: "Contrari a episodi ineducati"

Come è già emerso, al termine di Carrarese-Catanzaro, gara valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie B, Caos dopo Carrarese-Catanzaro, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi - presente in tribuna allo stadio 'Dei Marmi' - è stato pesantemente contestato da alcuni tifosi della compagine toscana, subendo aggressioni verbali prima di essere costretto a lasciare la tribuna scortato da alcuni agenti.

Su questo, è ora intervenuta la Carrarese, con la nota che di seguito riportiamo

"In relazione alle varie notizie circolanti sul web relative a quanto accaduto verso il designatore AIA Gianluca Rocchi al termine della gara odierna allo Stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese Calcio 1908 desidera precisare che la contestazione da parte del pubblico locale è avvenuta senza alcun minimo episodio di violenza o aggressione come invece da più fonti paventato. Al termine della partita, pur nel contesto del malcontento dei tifosi, si è registrato un ordinato deflusso in sicurezza verso l'esterno dell' impianto sportivo anche grazie ai tempestivi presidi di sicurezza presenti.

A ogni modo, la Dirigenza di Carrarese Calcio 1908 ha immediatamente espresso personalmente - e qui intende ribadire pubblicamente - la propria vicinanza e stima al Designatore arbitrale Rocchi, cogliendo l'occasione per ribadire la propria totale contrarietà a ogni fenomeno che superi i limiti della educata discussione e della civica tolleranza".