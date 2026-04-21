Lobotka era da giallo o da rosso? Rocchi a Open VAR: "Ammonizione giusta, comportamento genuino"
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Nel corso di Napoli-Lazio esistevano pochi dubbi sulla regolarità del calcio di rigore assegnato dall'arbitro Zufferli ai biancocelesti per fallo di Lobotka su Noslin. Capitan Zaccagni però in campo ha insistito molto chiedendo il rosso per il centrocampista azzurro, con l'arbitro che però è rimasto fedele alla propria decisione anche dopo la revisione del VAR. Questo il pensiero di Gianluca Rocchi a Open VAR:
"La decisione è corretta, c'è contesa del pallone. La disciplina è stata rivista, quando dai il calcio di rigore si cerca di non penalizzare col rosso almeno che non ci sia un comportamento non genuino tipo una trattenuta. Questa decisione dell'arbitro è stata pronta, serena, tranquilla, così facendo anche il VAR lavora meglio".
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