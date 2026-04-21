Giorni caldi a Roma, Di Canio: "Dalle scelte del club si capirà che potere ha Gasperini"

Ambiente caldo dalle parti di Roma, anche sulla sponda giallorossa in particolare dopo il confronto pubblico fra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini. L'ex attaccante Paolo Di Canio ha detto la sua in merito alla vicenda dagli studi di Sky: "Adesso sembra un punto molto delicato, perché a seconda della scelta che farà la società tra Ranieri e Massara o Gasperini, lì si capirà anche quale potere potrà avere Gasperini nelle scelte successive", le sue parole riportate da VoceGiallorossa.

"Bisognerà andare a prendere qualcuno che dovrà accontentare l’allenatore" - ha proseguito - ", che si è lamentato molto della campagna acquisti iniziale e anche di quella di gennaio, questa è la diatriba più importante. Ranieri è uscito in modo molto deciso, a piedi uniti, perché è una persona genuina, una persona seria, non che Gasperini non lo sia. Ora si trova in un ruolo dove, paradossalmente, ha più stress rispetto a quando faceva l’allenatore, perché se vinci sei l’eroe a Roma, se perdi, anche da romano, subisci".

"Sta subendo ancora più pressioni da dirigente" - ha fatto notare - ", che poi non è neanche così operativo in tutti i sensi. Si sente un allenatore che quando va bene sembra che abbia fatto i miracoli da solo, mentre quando va male dice che il mercato non è stato fatto bene. Ribadire puntualmente certe cose diventa pesante. Poi magari anche se lui non ascolta tutto arriva anche il tam tam delle radio che si schierano con figure come Mourinho e Gasperini, che vogliono una squadra forte per vincere, a discapito di chi ha fatto bene negli anni precedenti anche come allenatore".