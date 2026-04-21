Nessun cambio di orario per Avellino-Bari: si gioca venerdì alle 21.00
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Niente cambio d'orario per Avellino-Bari, la gara si giocherà regolarmente venedì 24 aprile alle 21.00 come da programma. Di seguito la nota del club irpina:
"L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, come confermato dall’ufficio competizioni della Lega Nazionale Professionisti Serie B, dopo una serie di interlocuzioni tra le autorità competenti in materia di ordine pubblico l’orario della partita Avellino – Bari resterà invariato. Pertanto il match, come da programma, verrà disputato venerdì 24 Aprile alle ore 21:00".
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