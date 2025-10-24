Ahia Napoli, ko Meret. Sospiro di sollievo a Roma per Koné: le top news delle 18

Piove sul bagnato in casa Napoli: Antonio Conte, che doveva già fare i conti con il mancato recupero di Rasmus Hojlund, dovrà affrontare l’Inter senza Alex Meret. Circa un mese di stop per il portiere azzurro, che nell’allenamento di questa mattina ha rimediato una frattura del secondo metatarso del piede destro. Sul fronte opposto, Cristian Chivu dovrebbe affidarsi a Bonny per sopperire all’assenza di Thuram, ma ha evitato rigorosamente qualsiasi indicazione di formazione. "Non cambia niente per me. Gli attaccanti che ho sono quattro attaccanti compatibili. Il loro rendimento è uguale, sono generosi e lavorano per la squadra. Mettono davanti a tutti il gruppo, non esistono coppie definite per me. Sanno stare insieme e non si pestano i piedi”.

Sospiro di sollievo per la Roma: gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto Manu Koné, uscito malconcio dalla sfida persa con il Viktoria Plzen, hanno dato esito negativo. Esclusi infortuni per il centrocampista francese di Gian Piero Gasperini, che domani sarà impegnato in conferenza stampa.

Alla Juventus non sono piaciuti gli sfoghi di Igor Tudor, che in più occasioni è uscito fuori dalle righe: il club bianconero ha chiesto all’allenatore croato di evitare ulteriori uscite critiche, peraltro non condivise a livello comunicativo.

Parma-Como sarà una sfida tra giovani allenatori spagnoli: “Io ho avuto il piacere di parlare con lui - ha detto Carlos Cuesta di Cesc Fabregas -, per imparare della sua realtà e di come ha vissuto la sua realtà e il calcio italiano. Abbiamo condiviso opinioni e scambiato idee. Nessun aneddoto speciale, ma mi farebbe piacere ascoltare lui e tanti altri, per imparare”. A Roma è andata in scena la prima edizione del premio dedicato a Mario Sconcerti: “Uno dei più grandi giornalisti italiani di sempre - ha detto Matteo Marani, presidente della Lega Pro e del Museo del Calcio di Coverciano -. Credo sia un atto dovuto alla sua memoria”.