Perugia, nell'organigramma può arrivare un nuovo Ds: spunta il nome di Montervino

La nuova era del Perugia ha preso già il via, e il primo esame sarà lunedì sera, quando allo stadio 'Renato Curi' arriverà il Livorno in occasione di uno dei posticipi che chiuderanno l'11ª giornata del campionato di Serie C, Girone B.

Come noto, due giorni fa la panchina è stata affidata a mister Giovanni Tedesco, capitano del Grifo dell'era Gaucci, e con lui in società sono arrivati anche Walter Novellino e Riccardo Gaucci, che, stando a quanto riporta il sito umbro calciogrifo.it, è molto più che un semplice consulente del presidente argentino Javier Faroni, anche se il ruolo formale comunicato dal club è quello. Ma sembra che a Gaucci il Perugia abbia affidato pieni poteri e la guida dell’intera area tecnica che fino a pochi giorni fa apparteneva a Mauro Meluso, sul quale però non sono a oggi arrivate indicazioni ufficiali (l'addio, però, è ormai certo).

A ogni modo, potrebbe arrivare anche un altro volto a coadiuvare Gaucci, che risponde al nome di Francesco Montervino, ex centrocampista di Napoli, Salernitana, Parma ed Ancona tra le altre, ma soprattutto del Catania che fu del citato Gaucci; il suo ruolo, sarebbe quello di Direttore Sportivo. Ma su questo, sono attesi successivamente sviluppi.