Nardella glissa sul caso Franchi: "Ora non me ne occupo più. Ho dato tanto alla Fiorentina"

L'ex Sindaco di Firenze Dario Nardella non ha voluto commentare il caso stadio che negli ultimi ori sta tenendo banco in casa Fiorentina. Tutto è partito da una nota del comune in cui veniva annunciato che i lavoro per il restyling del Franchi sarebbero comunque terminati nel 2029, ma che la riapertura della Curva Fiesole - cuore pulsante del tifo gigliato - sarebbe slittata nel 2027 non più nel 2026 come da programmi.

Una notizia che ha fatto infuriare la dirigenza del club, il quale dovrà rimanere anche nell'anno del centenario a capienza limitata. La Fiorentina ha pubblicato una dura nota e anche ieri il dg Alessandro Ferrari, nel pre gara del match di Conference contro il Rapid Vienna, non ha nascosto il prooprio dissenso: "Era inevitabile un comunicato duro e amareggiato da parte nostra. Purtroppo è una situazione che nasce male. Rocco appena arrivato voleva fare lo stadio nuovo, non lo hanno fatto fare. Da lì c'è stata un'escalation continua di situazioni un po' al limite e oggi la Fiorentina si ritrova ancora in una situazione di difficoltà. Con questa nuova giunta stiamo comunque dialogando per cercare di trovare una soluzione, ma le prospettive sono chiare: chi si affaccia oggi al Franchi capisce che siamo in grande ritardo".

Di questo è stato chiesto un parere anche all'ex primo cittadino Dario Nardella ai microfoni di Radio Toscana, il quale però ha preferito glissare: "Caso Franchi? Non rispondo, ora mi occupo del parlamento europeo e di rappresentare la Toscana a Bruxelles nel migliore dei modi. Ho già dato molto con la Fiorentina".