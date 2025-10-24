Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan-Pisa, formazioni ufficiali: varato il tandem Gimenez-Leao. De Winter titolare

© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:30Serie A
Gaetano Mocciaro

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Pisa, 8ª giornata di Serie A:

Tra le novità di Massimiliano Allegri la presenza da titolare di Koni De Winter, per la prima volta impiegato dal 1'. Turno di riposto per Fikayo Tomori. Saelemaekers ricollocato esterno destro nel 3-5-2 con Athekame che torna in panchina. Confermati Ricci e Bartesaghi in attesa del recupero di Rabiot, Loftus-Cheek ed Esupinan. Varato per la prima volta il tandem Gimenez-Leao. Il messicano è alla ricerca del primo gol ed è stato impattante nelle ultime due partite, conquistando due rigori.

Gilardino recupera Touré che si riprende il suo posto a destra. Anche qui novità in attacco, con Nzola e Meister insieme contemporaneamente. Fuori Angori, dentro Bonfanti. Confermato Albiol a guidare la difesa.

MILAN - PISA

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp. Terracciano, Pittarella, Nkunku, Tomori, Athekame, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp. Nicolas, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Lorran. All. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Zufferli di Udine.
ASSISTENTI: Rossi e Mastrodonato
IV UFFICIALE: Collu
VAR: Gariglio
AVAR: Doveri.

SERIE A, 8ª GIORNATA

Milan - Pisa (24 ottobre, 20.45, Sky e DAZN)
Udinese - Lecce (25 ottobre, 15, DAZN)
Parma - Como (25 ottobre, 15, DAZN)
Napoli - Inter (25 ottobre, 18, DAZN)
Cremonese - Atalanta (25 ottobre, 20.45, Sky e DAZN)
Torino - Genoa (26 ottobre, 12.30, DAZN)
Sassuolo - Roma (26 ottobre, 15, DAZN)
Fiorentina - Bologna(26 ottobre, 18, Sky e DAZN)
Lazio - Juventus (26 ottobre, 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Milan 16
2. Inter 15
3. Napoli 15
4. Roma 15
5. Bologna 13
6. Como 12
7. Juventus 12
8. Atalanta 11
9. Sassuolo 10
10. Cremonese 10
11. Udinese 9
12. Lazio 8
13. Cagliari 8
14. Torino 8
15. Parma 6
16. Lecce 6
17. Hellas Verona 4
18. Fiorentina 3
19. Genoa 3
20. Pisa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna)
4 reti: Nico Paz (Como) e Pulisic (Milan)
3 reti: Bonny, Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino)
2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Kempf (Como), Baschirotto, Bonazzoli e Terracciano (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Davis (Udinese)

Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?