Milan-Pisa, formazioni ufficiali: varato il tandem Gimenez-Leao. De Winter titolare

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Pisa, 8ª giornata di Serie A:

Tra le novità di Massimiliano Allegri la presenza da titolare di Koni De Winter, per la prima volta impiegato dal 1'. Turno di riposto per Fikayo Tomori. Saelemaekers ricollocato esterno destro nel 3-5-2 con Athekame che torna in panchina. Confermati Ricci e Bartesaghi in attesa del recupero di Rabiot, Loftus-Cheek ed Esupinan. Varato per la prima volta il tandem Gimenez-Leao. Il messicano è alla ricerca del primo gol ed è stato impattante nelle ultime due partite, conquistando due rigori.

Gilardino recupera Touré che si riprende il suo posto a destra. Anche qui novità in attacco, con Nzola e Meister insieme contemporaneamente. Fuori Angori, dentro Bonfanti. Confermato Albiol a guidare la difesa.

MILAN - PISA



MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp. Terracciano, Pittarella, Nkunku, Tomori, Athekame, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri.

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister. A disp. Nicolas, Angori, Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Buffon, Vural, Moreo, Calabresi, Piccinini, Denoon, Lorran. All. Alberto Gilardino.

ARBITRO: Zufferli di Udine.

ASSISTENTI: Rossi e Mastrodonato

IV UFFICIALE: Collu

VAR: Gariglio

AVAR: Doveri.

SERIE A, 8ª GIORNATA



Milan - Pisa (24 ottobre, 20.45, Sky e DAZN)

Udinese - Lecce (25 ottobre, 15, DAZN)

Parma - Como (25 ottobre, 15, DAZN)

Napoli - Inter (25 ottobre, 18, DAZN)

Cremonese - Atalanta (25 ottobre, 20.45, Sky e DAZN)

Torino - Genoa (26 ottobre, 12.30, DAZN)

Sassuolo - Roma (26 ottobre, 15, DAZN)

Fiorentina - Bologna(26 ottobre, 18, Sky e DAZN)

Lazio - Juventus (26 ottobre, 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Milan 16

2. Inter 15

3. Napoli 15

4. Roma 15

5. Bologna 13

6. Como 12

7. Juventus 12

8. Atalanta 11

9. Sassuolo 10

10. Cremonese 10

11. Udinese 9

12. Lazio 8

13. Cagliari 8

14. Torino 8

15. Parma 6

16. Lecce 6

17. Hellas Verona 4

18. Fiorentina 3

19. Genoa 3

20. Pisa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna)

4 reti: Nico Paz (Como) e Pulisic (Milan)

3 reti: Bonny, Marcus Thuram e Lautro Martinez (Inter), Cancellieri (Lazio), De Bruyne (Napoli), Soulé (Roma), Simeone (Torino)

2 reti: De Ketelaere, Krstovic e Sulemana (Atalanta), Odgaard (Bologna), Belotti (Cagliari), Kempf (Como), Baschirotto, Bonazzoli e Terracciano (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Calhanoglu e Dimarco (Inter), Vlahovic (Juventus), Castellanos e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Anguissa e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Pinamonti (Sassuolo), Davis (Udinese)