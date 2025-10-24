Parma-Como, i convocati di Fabregas: recupera Addai. Prima volta per Le Borgne
TUTTO mercato WEB
Di seguito i convocati di Cesc Fabregas, tecnico del Como, per la partita di domani contro il Parma, che si giocherà al "Tardini" alle ore 15.
Si segnalano le assenze di Alberto Dossena (lungodegente) e Jesus Rodriguez (squalificato). Recupera Jaydan Addai, che era in dubbio fino all'ultimo ed è stato convocato anche il giovane Andréa Le Borgne, reduce dal Mondiale U20 con la Francia. Questo l'elenco completo:
PORTIERI: Butez, Vigorito, Cavlina
DIFENSORI: Kempf, Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt
CENTROCAMPISTI: Caqueret, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne
ATTACCANTI: Morata, Douvikas, Kuhn, Diao, Addai, Cerri
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
2 Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile