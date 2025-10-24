Lazio, per Tavares lesione muscolare di basso grado al soleo sinistro. Recupera Pellegrini?
Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha fatto un punto sulla situazione infortunati in vista del match di domenica sera contro la Juventus, in programma all'Olimpico a partire dalle ore 20:45. Per quanto riguardo l'ultimo infortunato Nuno Tavares, il club biancoceleste ha reso noto che si tratta di una lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro.
Questa la nota:
"Samuel Gigot continua il proprio protocollo riabilitativo in Francia. Nuno Tavares ha riportato una lesione muscolare di basso grado a carico del soleo sinistro. Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Valentin Castellanos hanno svolto lavoro differenziato specifico. Matteo Cancellieri ha effettuato lavoro rieducativo in piscina. Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione clinica dei calciatori".
Da notare come nella lista non è presente Luca Pellegrini, anch'egli alle prese con il recupero da un infortunio al ginocchio destro. Tuttavia, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, al momento la sua presenza contro i bianconeri resta in forte dubbio.
