Vicenza, Vitale: "Quando giochiamo in casa è uno spettacolo, grazie ai tifosi"
Intervistato dall'edizione odierna del Giornale di Vicenza, il centrocampista biancorosso Mattia Vitale ha analizzato il momento della squadra veneta allenata da Fabio Gallo:
"Stiamo andando bene, siamo contenti e cerchiamo di fare più punti possibili fino all'inizio del girone di ritorno, sapevo che la squadra era forte e se avessimo affrontato tutte le gare da umili, come dice il mister, avremmo potuto dire la nostra. Quando giochiamo in casa è uno spettacolo, grazie ai tifosi. Siamo noi che dobbiamo dimostrare alla piazza, non il contrario".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c'è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l'idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c'è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l'idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
