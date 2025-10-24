Vicenza, Vitale: "Quando giochiamo in casa è uno spettacolo, grazie ai tifosi"

Intervistato dall'edizione odierna del Giornale di Vicenza, il centrocampista biancorosso Mattia Vitale ha analizzato il momento della squadra veneta allenata da Fabio Gallo:

"Stiamo andando bene, siamo contenti e cerchiamo di fare più punti possibili fino all'inizio del girone di ritorno, sapevo che la squadra era forte e se avessimo affrontato tutte le gare da umili, come dice il mister, avremmo potuto dire la nostra. Quando giochiamo in casa è uno spettacolo, grazie ai tifosi. Siamo noi che dobbiamo dimostrare alla piazza, non il contrario".