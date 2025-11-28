TMW
Roma, per El Aynaoui e Kone trauma contusivo distorsivo: si prova a recuperarli per il Napoli
TUTTO mercato WEB
In casa Roma si pensa già al big match contro il Napoli dopo il ritorno al successo in Europa League di ieri, contro il Midtjylland. Oggi sono stati sottoposti ad esami i calciatori Neil El Aynaoui (problema al ginocchio sinistro) e Manu Kone (colpo alla caviglia destra). Ambedue hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo. Gli esami hanno escluso lesioni legamentose, dunque si proverà a recuperare entrambi per domenica, ma è evidente che le sensazioni di domani saranno quelle decisive.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
4 Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile