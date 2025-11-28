Mauro Esposito: "Alla Juventus poca qualità, mancano un Pizarro e un De Rossi"

Mauro Esposito, ex calciatore di Luciano Spalletti alla Roma, in un'intervista al quotidiano Tuttosport si è soffermato sulla Juventus e sulle possibilità di risalita in classifica con l'allenatore di Certaldo: "Sicuramente può arrivare a un ottimo livello, perché certamente potrà fare un ottimo lavoro. Dovunque sia stato, Luciano ha lasciato la sua impronta. Io sono sicuro che farà bene alla Juve. Avrà bisogno di tempo, certo. Però i giocatori ci sono e sono forti".

Di cos'altro avrà bisogno, oltre al tempo?

"Deve essere bravo a colmare i vuoti bianconeri. Estrapolando le migliori soluzioni, provando a farli rendere al massimo. La qualità del calcio di oggi è scesa, e tanto. Se penso a 15 anni fa, parecchi calciatori oggi alla Juve probabilmente sarebbero altrove. Spalletti si esalta in queste situazioni".

Un giocatore della sua Roma che servirebbe oggi a Torino?

"Direi Pizarro. E un De Rossi".

In mezzo al campo, insomma.

"Sì, di qualità e di personalità. Pizarro non glielo toglievi mai: Spalletti voleva che il gioco partisse sempre da lui".

E De Rossi?

"Uno di carisma, che non ha paura di niente: nei momenti di difficoltà può servire. Ora alla Juventus vedo poca qualità, ecco perché magari il mercato potrà essere davvero un fattore. Qualche giocatore di spessore potrà aiutare il mister".