Pro Patria, Greco: "Le vittorie portano serenità. Con la Triestina sarà una partita dura"

In vista della gara contro la Triestina, il tecnico della Pro Patria Leandro Greco si è così pronunciato in conferenza stampa: "Siamo ripartiti bene. Ovviamente le vittorie portano sempre un po’ più di serenità. Abbiamo analizzato, come sempre, le cose buone e quelle meno buone, poi abbiamo sviluppato una buona settimana di lavoro. Siamo rimasti focalizzati sul fatto che è un momento in cui bisogna fare punti, stare concentrati e continuare a migliorare. I ragazzi sono stati molto attenti.

Non ci facciamo ingannare dalla classifica e dalla penalizzazione. Sappiamo che sono partiti bene, hanno fatto 15 punti, più di noi in toto, hanno giocatori molto importanti e sono una squadra strutturata, sicuramente non per fare un campionato di bassa classifica. Quindi il livello di difficoltà è molto alto. È chiaro che anche loro hanno le loro difficoltà e le cose da mettere a posto, ma è una squadra da affrontare con grande attenzione.

Uscire velocemente da questa situazione complicata? Sì - ha dichiarato - è una sfida che vogliamo raccogliere. Dal mio punto di vista era chiaro fin dall’inizio che sarebbe stata una situazione complicata, non pensavamo così complicata, ma ci sta nell’evoluzione delle cose. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni e dare più serenità all’ambiente".