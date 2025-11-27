TMW Radio Inter, è allarme per i due ko di fila? Il parere degli opinionisti

L'Inter, dopo il derby, perde anche la sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Può essere un campanello d'allarme per Cristian Chivu? Ecco cosa ne pensano gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Deve diventare più pratica, ha ragione Chivu, cerca sempre la rifinitura, qualcosa di bello. Gioca bene, ma devi essere concentrato ed essere continuo. Allarme no, ma per vincere sì. Si è accesa una piccola spia".

Enzo Bucchioni: "E' un atteggiamento che va cambiato. Chivu ha dato brillantezza ed energia nuova, ma quel cinismo deve impararlo. Deve imparare da Simeone, Allegri, Conte. C'è un motivo se le ha perse, perchè le ha perse sul cinismo. E una grande squadra deve crescere lì".

Paolo Paganini: "Credo che Chivu, sin dall'inizio, stia vivendo in uan situazione ambigua. E' tra mettere la sua impronta, che vuol dire dare spazio a gente a Pio Esposito, Bonny e Sucic, e affidarsi al vecchio blocco, che sta dando dei segnali di cedimento, fisico e mentale. Vedi il nervosismo di Acerbi, Lautaro, Calhanoglu, sono segnali che c'è qualcosa che no nva. Lui è bravo, ma gli manca questo step. L'Inter non si aspettava che andasse via Inzaghi e si sono trovati impreparati e hanno scelto chi conosce l'ambiente e può valorizzare i giovani. E questa integrazione non ha ancora dato i suoi frutti".

Michele Borrelli: "Le classifiche sono positive comunque, non è il numero delle sconfitte ma ci son odei problemi evidenti. Serve intervenire sulla cattiveria in area avversaria e nella propria, visto il gol preso. E non è la prima volta che si prende un gol così, non è vero quello che dice Chivu che era la prima volta. Le ultime prestazioni sono state molto buone, ma se non concretizzi davanti e dietro anche non sei cattivo, ecco cosa succede".

Andrea Mandorlini: "Sono tante 5 sconfitte in stagione. Le classifiche però sono buone, sia in campionato che in Champions. Però sono tante, è un squadra che gioca e ha cambiato il suo atteggiamento e manca ancora un po' di equilibrio difensivo. Oggi difende più alta, qualcosa concede, in tante situazioni manca la buona sorte poi. Ma siamo ancora lontani dalla fine, si può migliorare. Rimane il fatto che hai subito 5 sconfitte e sono tante. Stai pagando tutto ora di questo nuovo atteggiamento, ma le cose possono cambiare".

Christian Recalcati: "Iniziamo già ad avere 5 sconfitte in questa prima parte di stagione. Deve riprendersi al volo l'Inter".

Paolo Pacchioni: "Preoccupa che è sempre un film già visto. Saranno anche sconfitte immeritate, ma la situazione non migliora. Se hai ambizioni e in partite importanti riesci anche a essere padrona del campo, non puoi sprecare le occasioni che hai. Se capita sempre è un problema".

Arturo Di Napoli: "Bisogna valutare le varie sconfitte. L'Inter ha creato le sue occasioni, anche nel derby, la poteva vincere ma l'ha persa. Ma io non vedo tutto questo disastro. Vedo una squadra viva, che ha un gioco. Mi allarmano solo alcuni cambi che non condivido".

Massimo Brambati: "Cinque sconfitte su 17 partite non sono poche. Abbiamo processato Inzaghi per molto meno. Non dico di fare processi, ma è in testa la Roma che ha perso tre partite. Significa che questo campionato si è ridimensionato, non c'è una squadra che stravince, è abbastanza livellato verso il basso. Credo ci sia qualcosina da rivedere nell'Inter, ma erano due partite queste che potevano finire con risultati diversi. Però la verità è che porti a casa due sconfitte. E' una grande squadra e insieme a Napoli, Roma e Milan dovrebbe lottare per lo Scudetto, per questo due sconfitte così vanno analizzate e criticate".