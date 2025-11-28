"Lo Scudetto con Pioli speciale". Milan, Gabbia confida: "Quest'anno bella alchimia nel gruppo"

Il ricordo dell'ultimo Scudetto, nella stagione 2021/22, è qualcosa che emoziona ancora Matteo Gabbia: "Io anche in quello Scudetto lì mi sono sentito parte della squadra, l'ho vissuto molto bene", ha raccontato il difensore di 26 anni, nonostante i soli 537 minuti concessi da Stefano Pioli allora. "Ho avuto la fortuna di giocare quell'anno e di imparare tanto dai miei compagni - le parole riprese nell'intervista a Rivista Undici -, di vivere un gruppo che era ovviamente speciale".

E ha aggiunto: "Di conseguenza, se dovesse arrivare un altro Scudetto con il Milan in futuro sarò ancora una volta un privilegiato per vivere quelle emozioni". Anche se non l'ha vissuto da protagonista, quel tricolore appuntato sul petto tre anni fa non lo cancella: "Quello che ho vissuto con mister Pioli è stato un qualcosa che sicuramente non potrà essere rimpiazzato da nulla, perché è speciale".

Saelemaekers dopo il trionfo per 1-0 nel derby contro l'Inter ha parlato di un senso di famiglia che sente in questo gruppo diretto da Allegri. Come nell'anno dello Scudetto di Pioli: "Penso che sia un qualcosa di molto bello, che si sta costruendo quest'anno. Siamo tutti ragazzi seri, professionali, con tanta voglia di migliorare. Stiamo bene insieme - ha proseguito Gabbia -, condividiamo delle cose anche fuori dal campo. Siamo tutti sorridenti, ci interessiamo l'uno dell'altro, quindi penso che ci sia una bella alchimia nel gruppo. Dobbiamo continuare così, coltivarla e sperare che anche questa ci possa dare una mano per fare un bellissimo anno".