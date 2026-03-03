L'ex tecnico di Pisilli: "Spero che non faccia come Zalewski o Bove. Può far comodo a Gattuso"

Ai microfoni di Retesport è intervenuto l'ex tecnico degli allievi della Roma Fabrizio Piccareta, il quale ha parlato del suo ex giocatore Niccolò Pisilli. Queste le sue parole: "Mi aspettavo la sua crescita perché è il classico centrocampista che sia adatta al calcio attuale: grande corsa, spirito di sacrificio e intelligenza. Tutte cose che ha sempre dimostrato di avere e che sta confermando anche ai livelli attuali. Contro la Juventus è stato uno dei trascinatori. La sua capacità sotto il punto di vista difensivo non è sulla forza fisica ma nell’anticipare e toccare per primo la palla rispetto agli altri. De Rossi lo voleva al Genoa, non per caso. Tutti si stanno rendendo conto che non è più un ragazzino che si approccia alla prima squadra, si sta imponendo come un calciatore importante. La mia speranza è che anche a lui non succeda quello che accade ai ragazzi romani i quali, inizialmente, vengono celebrati però poi sono i primi a essere criticati. L’esempio sono Zalewski, Bove…".

Il tecnico si è poi espresso anche sulla convivenza cn Manu Koné: "Il francese a livello di struttura può dare più equilibrio mentre Niccolò potrebbe essere colui che va all’assalto dell’area avversaria. In un centrocampo a 3 sarebbe ideale con Cristante vertice basso e loro due mezzali".

A goderselo è Gian Piero Gasperini, anche se non è escluso che se le prestazioni dovessero continuare ad essere queste non possa pensarci anche il ct dell'Italia Gennaro Gattuso: "In un torneo importante e breve come un Mondiale, avere un giocatore che a gara in corso entra e può essere pericoloso e importante. Spero continui così e che l’Italia di Gattuso vada ai Mondiali".