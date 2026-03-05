Fantacalcio, 4 nomi low-cost da schierare per la 28ª giornata
TUTTO mercato WEB
Inizia la 28ª giornata con l'anticipo venerdì alle 20:45 Napoli-Torino
4 nomi low-cost da schierare al fantacalcio: 1 nome per reparto.
PORTA: Falcone (Lecce-Cremonese)
DIFESA: Zappacosta (Atalanta-Udinese)
CENTROCAMPO: Pisilli (Genoa-Roma)
ATTACCO: Laurientè (Lazio-Sassuolo)
Altre notizie Fantacalcio
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Le più lette
2 I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Quando finirà il momento nero? Lotito a un giornalista: "Quando finirà di andare in giro la gente come te"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile