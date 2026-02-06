TMW
Roma, seduta verso il Cagliari: 4 a parte, oltre a Robinio Vaz out anche Hermoso e Venturino
Roma in campo questa mattina a Trigoria per continuare nella preparazione della sfida di campionato contro il Cagliari della 24^ giornata, gara in programma all'Olimpico lunedì alle 20.45. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha dovuto fare i conti con diverse assenze, anche dell'ultimo minuto.
Hanno lavorato a parte Manu Kone, Artem Dovbyk, Evan Ferguson e Paulo Dybala, mentre sono rimasti fuori in tre: il difensore Hermoso per una contusione al piede, Venturino per sindrome influenzale. Problema ben più serio per Robinio Vaz, attaccante arrivato in inverno dell'Olympique Marsiglia. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra, infortunio che lo terrà lontano dai campi almeno un paio di settimane.
Lazio, Fabiani: "Motta operazione in stile Mandas. Przyborek ha qualità straordinarie. Maldini oggetto dei miei desideri"
