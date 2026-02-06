Maldini: "Lazio piazza giusta al momento giusto. Cosa mi manca? Chi crede in me fino in fondo"

Daniel Maldini si è presentato oggi ai media come nuovo calciatore della Lazio. Al fantasista è stato chiesto che cosa manca per mostrare definitivamente tutte le sue qualità e la risposta dell'italiano è stata un po' sorprendenti per certi versi, visto che non ha indicato caratteristiche tecniche: "Non credo sia un discorso di convinzione convinzione, ma piuttosto avere persone che credono in te fino in fondo. Spero di far vedere quello che so fare, la continuità è la cosa più importante per un giocatore".

La Lazio può essere l'ambiente giusto per fare l'ultimo salto di qualità?

"Penso sia la piazza giusta al momento giusto, mi sono trovato subito bene e le sensazioni sono super positive. Non vedo l'ora di scendere in campo e aiutare la squadra".

Ha parlato subito con Sarri, il suo ruolo sarà quello di falso nueve?

"Ho fatto subito una chiacchierata con il mister e mi ha spiegato le sue idee, il ruolo è quello e per me è una cosa abbastanza nuova. Sono curioso, voglio vedere cosa verrà fuori".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Daniel Maldini.