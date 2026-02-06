Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Inter si informa per McKennie. Parla il tedoforo Ibra: "Inizino i Giochi". Le top news delle 13
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00
Niccolò Righi

La Fiorentina è pronta a separarsi da Christian Kouamé. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, i viola hanno raggiunto l'accordo con l'Aris Salonicco sulla base di un trasferimento a titolo definitivo gratuito, con una serie di bonus legati al rendimento dell'attaccante che potrebbero andare a rimpinguare le casse viola.

In casa Juventus è tempo di pensare ai rinnovi e, oltre a Kenan Yildiz, l'altro grande nome sul tavolo è quello di Weston McKennie. Il contratto dello statunitense scadrà a giugno e le due parti sono a dialogo per trovare una soluzione che preveda il rinnovo. Tuttavia ci sarebbe stata una chiamata esplorativa dell'Inter, con Piero Ausilio che si è informato sulla sua situazione e sulle eventuali condizioni economiche per la sua firma a parametro zero. Una sorta di sondaggio e poco più, per il momento.

Ai microfoni di Tuttosport è intervenuto il noto procuratore Giuseppe Riso che, tra i vari temi trattati, ha parlato anche di Sandro Tonali: "Se la Juventus può essere la soluzione ideale per un rientro in Italia, in estate? Non c’è una preferenza al momento", ha dichiarato. Riso ha aggiunto che è "ancora presto" per pensarci e che quello che viene detto oggi "non vale domani": "Adesso il Newcastle non poteva privarsene e non era il caso di spostarsi, anche perché Sandro è molto legato al club. In estate valuteremo e decideremo cosa fare".

La fiaccola olimpica sta percorrendo gli ultimi metri per le strade di Milano prima di arrivare a San Siro, dove questa sera si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Tra gli ultimi tedofori che hanno avuto l'onore e l'onere di portare la fiaccola c'è anche Zlatan Ibrahimovic, intercettato dai nostri percorsi prima di iniziare il proprio percorso brandendo la torcia. "Pur non essendo italiano - ha detto Ibra - sono molto orgoglioso di portare la torcia in questo paese. Sono contentissimo ed emozionato. Milano per me è una seconda casa e voglio ringraziare Fondazione Milano-Cortina 2026 e tutta l'Italia. Io faccio tutto il possibile per dare indietro a questo paese ciò che ho ricevuto. Adesso i Giochi Olimpici possono iniziare".

La Roma è scesa in campo in vista della gara di lunedì contro il Cagliari, dove Gasperini potrebbe dover far fronte a diverse assenze. Hanno lavorato a parte Manu Kone, Artem Dovbyk, Evan Ferguson e Paulo Dybala, mentre sono rimasti fuori in tre: il difensore Hermoso per una contusione al piede, Venturino per sindrome influenzale. Problema ben più serio per Robinio Vaz, attaccante arrivato in inverno dell'Olympique Marsiglia. Il giocatore ha riportato una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra, infortunio che lo terrà lontano dai campi almeno un paio di settimane.

