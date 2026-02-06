Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Si alza il sipario sulla 25ª giornata di Serie C: stasera in campo solo il Girone C

Claudia Marrone
Oggi alle 08:19
Con la serata odierna, torna in campo la Serie C, con la 25ª giornata, la prima che si giocherà a calciomercato invernale concluso: a dare il via alle danze, il Girone C, che alle ore 20:30 vedrà in campo i primi quattro confronti del raggruppamento, dove è stata rinviata Catania-Trapani per il festeggiamento di Sant'Agata, patrono della città che avrebbe ospitato il match. Nessuna gara si giocherà lunedì, il turno si concluderà poi domenica, e farà da antipasto all'infrasettimanale della settimana prossima.
Di seguito, il programma completo dei tre gironi:

25ª GIORNATA – 6-7-8 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Sabato 7 febbraio
Ore 14.30 – Lumezzane - Cittadella
Ore 14.30 – Novara - Union Brescia
Ore 17.30 – Alcione Milano - Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Pergolettese - Trento
Ore 17.30 – Virtus Verona - Giana Erminio
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30 – Albinoleffe - Pro Patria
Ore 14.30 – Lecco - Pro Vercelli
Ore 14.30 – Ospitaletto Franciacorta - Renate
Ore 14.30 – Triestina - Inter U23
Ore 17.30 – L.R. Vicenza - Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 62, Union Brescia 46, Lecco 45, Inter U23 38, Renate 38, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Trento 35, Giana Erminio 32, Lumezzane 32, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 28, AlbinoLeffe 28, Novara 27, Ospitaletto 26, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 7 febbraio
Ore 17.30 – Ravenna - Carpi
Domenica 8 febbraio
Ore 12.30 – Pontedera - Ternana
Ore 12.30 – Torres - Juventus Next Gen
Ore 14.30 – Gubbio - Campobasso
Ore 14.30 – Sambenedettese - Perugia
Ore 17.30 – Arezzo - Pianese
Ore 17.30 – Livorno - Bra
Ore 17.30 – Pineto - Ascoli
Ore 20.30 – Vis Pesaro - Forlì
Riposa – Guidonia Montecelio

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36, Campobasso 33, Juventus Next Gen 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29*, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20, Pontedera 15*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Venerdì 6 febbraio
Ore 20.30 – Audace Cerignola - Salernitana
Ore 20.30 – Benevento - Picerno
Ore 20.30 – Latina - Cavese
Ore 20.30 – Team Altamura - Monopoli
Sabato 7 febbraio
Ore 14.30 – Casarano - Sorrento
Ore 14.30 – Casertana - Foggia
Ore 14.30 – Crotone - Atalanta U23
Ore 14.30 – Giugliano - Cosenza
Ore 17.30 – Potenza - Siracusa
Rinviata a mercoledì 18 febbraio
Ore 20.30 – Catania - Trapani

Classifica: Benevento 54, Catania 51, Salernitana 46, Cosenza 40, Casertana 39, Monopoli 37, Crotone 37, Audace Cerignola 35, Casarano 30, Team Altamura 30, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23, Picerno 23, Foggia 22, Siracusa 21, Giugliano 18

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

